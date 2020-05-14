ننشر مواصفات الفرقاطة الشبحية «الأقصر» بعد تدشينها فى الإسكندرية

حضر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم الخميس، مراسم تدشين الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" بترسانة الإسكندرية وهي الفرقاطة الثالثة التي يتم بناءها على أرض الوطن بالتعاون مع شركة naval group التى تعد أحد قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.وتنشر "الدستور" بعض المعلومات عن مواصفات وتسليح "الفرقاطة الأقصر" ودورها فى القوات البحرية المصرية.بحسب خبراء عسكريين وعلى رأسهم الباحث في الشؤون العسكرية في برنامج الدراسات العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات، فإن الكورفيت تم بناؤه ضمن برنامج قرويطات " جوويند Gowind-2500 " الشبحية المصرية متعددة المهام بتعاون ودعم فرنسي ( دولة المنشأ والتصميم ).وقد تم بناء الكورفيت الأول " الفاتح " في فرنسا، وتم بناء الكورفيتين الثاني " بورسعيد " والثالث " المعز " بالإسكندرية.والقرويطة أو الكورفيت Corvette النسخة المُصغّرة من الفرقاطة Frigate حيث تبلغ إزاحة الكورفيتات 3000 طن فأقل والفرقاطات أعلى من 3000 طن وحتى 7000 طن.تتبلغ إزاحة الكورفيت المصري 2600 طن وطوله 102 متر وعرضه 16 متر وسرعته القصوى 47 كم ساعة ومداه الاقصى 6850 كم وعدد افراد الطاقم 65 فردا + 15 فردا من طاقم المروحيات وافراد القوات الخاصة البحرية.يتسلح الكورفيت بمدفع Super Rapid عيار 76 مم متعدد الأغراض، و16 خلية Sylver A43 مُزوّدة بـ16 صاروخ دفاع جوي قصير المدى طراز " Mica VL " حراري وراداري يبلغ مداه 20 كم، و8 صواريخ سطح-سطح مضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية طراز " Exocet Block III " يبلغ مداه 200 كم، و2 مدفع عيار 20 مم للتصدي للعائمات المقتربة والتهديدات الغير نمطية، وقاذفين ثلاثيين لإطلاق طوربيدات " MU90 " المضادة للغواصات يتجاوز مداها 15 كم وتصل إلى عمق 1000 متر، ومروحية بحرية زنة 10 طن لمكافحة الغواصات ونقل وإسناد أفراد القوات الخاصة، ومروحية غير ماهولة لعمليات الاستطلاع وتوجيه النيران، وزورقين سريعين قابلين للنفخ RHIB لنقل افراد القوات الخاصة البحرية.ويتميز الكورفيت بتعددية المهام للقتال ضد سفن السطح Ant-Surface Warfare، والدفاع الجوي Anti-Air Warfare، والإستخبار الإلكتروني الراداري والإشاري RadarCommunication ESM والقدرات المُعززة لمكافحة الغواصات Anti-Submarine Warfare، والتدابير المضادة للألغام البحرية Mine Countermeasures.