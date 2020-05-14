تداول 24 سفينة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، استقبال 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3745 طن يوريا و5670 طن رمل و3000 طن فوسفات و500 طن أسمنت.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17909 طن حديد بلت و1163 طن خرده و6500 طن كلوريد ايثيلين و2400 طن سكر و2201 طن خشب زان و1140 طن ابلاكاش و18169 طن ذرة.بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 51 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة ويوسفى وخوخ وعنب) وخضروات (بطاطس وبروكلى وبازلاء وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وبردقوش) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وسنغافورة وبريطانيا وتركيا.