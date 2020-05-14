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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رمضان عبدالمعز يعلق على ظهوره في مسلسل الاختيار

الخميس 14/مايو/2020 - 05:04 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
رباب الأهواني
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علّق رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، على ظهوره في المسلسل الرمضاني الاختيار قائلًا إنه مثلما يحب الأزهر ويدين له بالفضل عليه، يعتبر تعامله مع وزارتي الدفاع والداخلية فخر له ويقدم الشكر لهما على ما يقومان به ولا يوفيهما حقهما.

وسخر عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، الخميس، من الهجوم عليه عقب ظهوره من المسلسل، معقبًا: "بيقولوا شيخ السلطان".

أضاف أحد علماء الأزهر أنه لديه شهادة حق للقائمين على مسلسل الاختيار أنه أعطى محاضرة بمدرسة الصاعقة دون أن يسأله أحد عن الموضوع الذي سيَتناوله في محاضرته، موجهًا التحية للمُخرج وأبطال العمل: "قعدت وسط الجنود وقولتلهم شرف ليا إني أقعد وسطكم بهذا الزّي"، مشددًا على أنه ما قاله في "الاختيار" لم يتم كتابته ضمن سيناريو المسلسل، وإنما تحدث به بشكل تلقائي: «المخرج قال معايا 3 كاميرات قول اللي إنت عايزه، وبعد المونتاج هنَعرضه عليك لو زودنا ولا نقصنا منه حرف".

وفي إطار أحداث الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار ظهر رمضان عبد المعز يشرح للجنود عن الكفر وحكم تكفير الناس.

وسأل أحمد منسي عن التكفيريين الذين يكفرون ضباط الجيش وينظرون إليهم نظرة المعتدين فأراد منسي أن يشرح الشيخ للجنود كلمة الكفر ليقول: إن حكم تكفير شخص يتوافر له شرطان، الأول القول الذي قاله أو الفعل الذي فعله، ضاربًا مثالًا بإذا أخذ أحد كتاب القرآن الكريم وقام بتقطيعه، فإنه فعلا فعل الكُفر، لكن ماذا كان يقصد وما الذي يسكن قلبه لا يعلمه إلا الله، إذا لا يجب إلقاء الحكم عليه بالكفر.

واستشهد الشيخ بسورة الكافرون إذا كان بالفعل الشخص كافر، فإن الله عز وجل أمرنا في تلك الصورة «أن لكم دينكم ولي دين».

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول المسلسل الرمضاني حياة شهيد الواجب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذى استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح ‏المصرية 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

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