روسيا ترسل شحنة قمح ثانية إلى السعودية

كشف مصدران مطلعان، الخميس، عن أن روسيا أرسلت شحنة قمح ثانية إلى السعودية بعد وصول أولى شحناتها إلى المملكة في وقت سابق من مايو الجاري، بحسب رويترز.وقال أحد المصدرين إن حجم الشحنة الثانية نحو 61 ألف طن من القمح، فيما أشار المصدر الثاني إلى أن الشحنة غادرت روسيا في أوائل مايو الجاري.وتأتي الشحنات بعد مرور نحو 7 أشهر من تعديل السعودية للمواصفات التي تطبقها على واردات القمح، حيث قلصت القيود بشأن الأضرار الناجمة عن الحشرات في القمح الصلد من صفر في المائة إلى 0.5 في المائة.وجرى إرسال الشحنة الأولى البالغ حجمها 60 ألف طن من القمح الروسي بحرا في أبريل ووصلت إلى المملكة قبل أسبوع تقريبا.وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعمل منذ سنوات على زيادة حصتها في أسواق القمح في منطقة الشرق الأوسط.