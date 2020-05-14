داود أوغلو: نسعى لانتخابات مبكرة وقطر دولة مال فقط

أكد رئيس حزب المستقبل رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، أن الشراكة بين قطر وتركيا قائمة عل المال فقط، مشيرا إلى أن قطر دولة غير متقدمة تكنولوجيًا، وتملك المال فقط.وقال أوغلو، في حوار مع قناة «يني تشاغ» التركية، الخميس، "بعد فوزنا في الانتخابات في 1 نوفمبر 2015، قلنا إنه لم تكن هناك انتخابات لمدة 4 سنوات، ولم نتمكن من التنبؤ بأنه ستكون هناك ألعاب تؤدي لعمل انتخابات بعد 6 أشهر، ولهذا لا أعلم ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات عام 2023، لذا علينا أن نعمل كما لو كانت الانتخابات غدا".وأضاف أوغلو "سنحاول بجميع الطرق للدخول في أي انتخابات ممكن أن تحدث أنا متأكد من أنه يمكننا الدخول في أي انتخابات قد تحدث في عام 2021".وعلق أوغلو حول الشراكة القطرية التركية، مشيرًا إلى إن قطر دولة غير متقدمة تكنولوجيًا، وتملك المال فقط.ولفت إلى أن تعاون تركيا مع قطر أمر طبيعي، فمن الطبيعي والضروري التعاون مع الدول ذات القوة المالية العالية، وقال" لذلك اعتبرت جميع أنواع التعاون في صناعة الدفاع إيجابية، ولكن لم تكن هناك حاجة لمشاركة قطر في مصنع السلاح الجاهز، كان يجب العمل على تقنية جديدة، ولم يكن مبدأ الشفافية موجود أيضًا، ولا يمكن هذا".