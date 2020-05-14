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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة.. مركز لعلاج الإدمان بالمجان لأهالي محافظة البحر الأحمر

الخميس 14/مايو/2020 - 04:50 م
مركز لعلاج الإدمان
مركز لعلاج الإدمان
كتب- علي عواد
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كلف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم الخميس، بتفقد مراحل التشطيبات النهائية لمركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان بمدينة الغردقة، وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى البحر الأحمر.

أشارت نائب المحافظ إلى أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى يتابع بنفسه بشكل مستمر مراحل المركز الإنشائية، ووجه بسرعة الإنتهاء منها تمهيدًا لافتتاحه خلال الأشهر القادمة، حيث أن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية.

تابعت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، " المركز يشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية بإجمالي طاقة استيعابية 92 سرير، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القادمة، وأوضحت أن المركز هو الأول من نوعه ويقدم خدماته مجانًا للمواطنين، ويضم مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء".

كشفت الدكتورة يسرا عطية أن مقر المركز كان مخصص في البداية إنشاءه مركز تدريب إداري للموظفين، وطلبت نائب المحافظ من وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يتم تخصيصه مركزًا لعلاج ومكافحة الإدمان لخدمة أبناء المحافظة مع تقديم خدماته مجانًا، فرحبت الوزيرة بالمقترح ووافقت عليه حيث أن المحافظة لا يوجد بها مركز لعلاج ومكافحة الإدمان، بينما يوجد بها أكثر من مكان لتدريب الموظفين.

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