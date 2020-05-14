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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يتابع تطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم بالخارجة

الخميس 14/مايو/2020 - 04:47 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد المهدي
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تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد خلال جولته صباح اليوم لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، أعمال تطوير مركز التأهيل الإجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يجري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية به تمهيداََ لافتتاحه وتشغيله.

حيث وجه بسرعة تجهيز مباني الإقامة الملحقة بالمركز المخصصة لإقامة أسر رواد المركز خلال فترة تأهيلهم

كان المحافظ أعلن عن تنفيذ مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينه الخارجة، الجارى تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 20 مليون جنية، ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى العلاج والتأهيل.

وشدد الزملوط على ضرورة سرعة الإنتهاء من كافه الأعمال وتوقيع غرامات على شركه المقاولات المنفذة فى حال التأخير، وكذلك الانتهاء من أعمال رفع كفاءه العمارتين المجاورتين للمركز لاستغلالهم كمكان إقامة لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة خلال فترة علاجهم وتأهيلهم.

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