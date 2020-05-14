إزالة مزرعتين سمكيتين مخالفتين على مساحة 30 فدانًا ببورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب بمشاركة محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ مزرعة سمكية مخالفة على مساحة ٣٠ فدان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ على جميع المعدات والادوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفةوشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات ازالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوةويأتي ذلك تنقيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات عن أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.