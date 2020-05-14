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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة مزرعتين سمكيتين مخالفتين على مساحة 30 فدانًا ببورسعيد

الخميس 14/مايو/2020 - 04:45 م
إزالة مزرعتين
إزالة مزرعتين
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب بمشاركة محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ مزرعة سمكية مخالفة على مساحة ٣٠ فدان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ على جميع المعدات والادوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات ازالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة

ويأتي ذلك تنقيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات عن أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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