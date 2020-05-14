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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جولة نائب محافظ مطروح في مركز دراسات الإبل

الخميس 14/مايو/2020 - 04:45 م
جولة نائب محافظ مطروح
جولة نائب محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بضرورة تعظيم دور المراكز البحثية الخاصة بوزارة الزراعة بمحافظة مطروح.

وتفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح اليوم الخميس مركز دراسات الإبل بطريق السلوم يرافقها المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة ومرفت شرف مدير إدارة المشروعات الاقتصادية بالديوان العام وذلك لبحث تطوير المركز للاستفادة من تصنيع الألبان ورفع كفاءة المركز في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بهدف توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهوريه ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية وتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خالى من الملوثات والشوائب وخلق فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر.

ووجهت نائب محافظ مطروح إلي مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتقديم كل الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.

وأكدت علي أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية.

وأشارت إلي أن جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.

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