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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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كواليس اجتماع الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ
الخميس 14/مايو/2020 - 04:42 م
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عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ورينيه فايلر، المدير الفني، اليوم الخميس.
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