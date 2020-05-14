الإسكوا: أسواق المال العربية الرئيسية تفقد 25% تقريبًا

كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، أن تداعيات فيروس كورونا والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط، تسبّبا بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية نحو 25% من قيمتها في الربع الأول من العام الجاري.وأظهرت الدراسة حول أثر الوباء العالمي على الأسواق المالية والمصارف العربية، أن المنطقة العربية في صراع مع فيروس كورونا وتداعياته التي تطال جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها التقلب الشديد في أسعار النفط.وذكرت الدراسة أن تزامن تقلبات أسعار النفط ووباء كورونا، أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو.وتوقعت الدراسة أن يؤثر انخفاض السيولة في المصارف العربية سلبا على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام، وأن ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 5ر14 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 11.3 مليار دولار في الدول متوسطة الدخل غير النفطية أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020.وأضافت أنه خلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت قيم الأسهم في أكبر المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25%، وأنه من المتوقع أن تتضاعف معدلات التخلف عن سداد القروض في المتوسط لتصل إلى 10% في عام 2020.وعقّبت الأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا رولا دشتي على الدراسة داعية صناديق الثروة السيادية العربية إلى المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي.وقالت في تصريح لها اليوم: "تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحد من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية".وشددت على أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي، باعتبار أن هذا الإجراء سيمكن المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتنابا للإفلاس الجماعي.وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدّها الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي.وتعد منظمة الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها.