السيسى يوجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.ووجه الرئيس السيسي بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية، وتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء.وأوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.