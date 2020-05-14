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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

معهد الأمن القومي: مصرستتحرك بقوة ضد ضم المستوطنات وغور الأردن

الخميس 14/مايو/2020 - 04:18 م
غور الأردن
غور الأردن
سارة شريف
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نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي دراسة للباحث الإسرائيلي المتخصص في الشؤون المصرية "أوفير وينتر" بعنوان "آثار الضم من جانب واحد على مصر"، حذر فيها من مخاطر ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن على العلاقات مع مصر.

ذكرت الدراسة أنه في الوقت الذي تركز معظم المناقشات حول نتائج الضم على العلاقات الإسرائيلية مع الأردن والسلطة الفلسطينية، يجب على إسرائيل أيضًا أن تفكر في تداعيات هذا التحرك على العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أنه منذ التوقيع على اتفاقية الإئتلاف بين الليكود والأزرق، بدأت القاهرة في محاولة إسرائيل والولايات المتحدة عن هذه الخطوة.

أوضحت الدراسة أن الضم الإسرائيلي والتصعيد الأمني الشديد بين إسرائيل والفلسطينيين والضغط العام الداخلي على التصعيد، سيجبر مصر على التحرك بشكل قوي ضد الخطوة، حيث تنظر الإدارة المصرية على الضم أحادي الجانب نهاية للعملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية.

أشارت الدراسة أن معارضة مصر لإجراءات الضم الإسرائيلية من جانب واحد تقوم على عدد من المستويات، أولها هو التضامن المصري مع مصالح الفلسطينيين ومع حقهم في دولة مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967. وكذلك هوتعبير عن المصالح الوطنية المصرية، وهي التطلع لاستئناف المفاوضات من أجل تسوية إسرائيلية فلسطينية تسهم في استقرار المنطقة.

كما أن مصر تخشى من تصعيد عنيف في الضفة الغربية - انتفاضة ثالثة - سيجمع التطرف في جميع أنحاء المنطقة، ويعزز القوى الراديكالية، بما في ذلك حماس في قطاع غزة والإخوان المسلمين في مصر، وتضر بالسياحة والاستثمار الأجنبي.

كشفت الدراسة أن مصر تتحرك الآن لإقناع إسرائيل والولايات المتحدة بالتراجع عن فكرة الضم وإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

أوضحت الدراسة أنه في حالة تنفيذ الضم، فإن التقديرات تشير إلى أن القاهرة تفضل أن ترد بشكل قوي، كما ستركز مصرعلى الإجراءات في الأطر العربية والإسلامية، وستعمل بالتنسيق مع الدول العربية لإدانة إسرائيل في المؤسسات الدولية ذات الصلة وتعزيز الإجراءات العقابية ضدها. كما أن تقارير الإدانة متوقعة من وزارة الخارجية المصرية ومكتب الرئيس وكذلك تحركات لانتقاد إسرائيل في وسائل الإعلام.
أختتمت الدراسة أنه في حال الضم فإنه سيكون هناك صعوبة في دعم حل الدولتين لأنه سيكون وقتها غير واقعي.

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