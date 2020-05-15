بعد «النهاية».. «الدستور» في منبع الروبوتات بمصر (صور)

على مدار الأيام الماضية، أثار مسلسل «النهاية» ضجة واسعة، وبيّن أجسام طائرة وأجهزة تعمل بالطاقة تقوم عليها مدينة بأكملها وسيارات وأجهزة شرطية متقدمة ومحلات لبيع خردوات آلية ومتخصص لتركيب الأطراف الصناعية الذكية الأقرب للرجل الآلي ومشاهد تتدخل في صناعتها ظواهر فيزيائية وكيميائية.



تلك المشاهد التي لاقت تعليقات كافة المتابعين للمسلسل الذي أظهر جانبًا متقدمًا قد يؤول إليه العالم أجمع في السنوات المقبلة، لكن كيف وصل خيال المؤلف إلى هذا العمل الدرامي، وهل يمكن احتسابه أنه فقط سراب أم أن مصر خطت خطوات جادة في هذا الاتجاه.



الإجابة وجدناها خلال حديث «الدستور» مع عدد كبير من صناع عالم الروبوت في مصر، حيث أوضحوا مصير تلك الصناعة خلال السنوات المقبلة، وهل خطّت القاهرة نحو ذلك العالم الذكي، وهل من الممكن أن نرى يأعيننا ذلك التقدم المميز في عالم التكنولوجيا وصناعة الروبوت.



ماجد غنيمة

غنيمة: نستخدم الربوتات الطائرة والطبية

في البداية أكد الدكتور ماجد غنيمة، أستاذ الهندسة ورئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أن هناك شركات تعتمد على فكرة الروبوتات خاصة في مجال البترول والتنقيب عبر البحار، أيضًا في المجالات الطبية، خاصة من يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية.



وأضاف أن الروبوتات الطبية هي نوع من العلاج الطبيعي، فيتم تركيب الأطراف الصناعية الذكية في جسم الإنسان الذي تعرض لحادث ما، عبارة عن مفاصل تتحرك وتؤدي نفس وظيفة الأطراف الطبيعية للإنسان، من خلال إصدار إشارة إلى المخ بالتحرك كيفما يأمرها صاحبها، وتُستخدم في صناعتها مواد خفيفة لتتحملها عضلات جسم الإنسان، موضحًا أن دور طبيب العلاج الطبيعي هنا بدلًا من تدريب المريض على الحركة بأطرافه المصابة، تقوم الروبوتات بتلك المهمة.



وتابع أن هناك بعض المصانع والشركات الكبرى تستخدم الروبوتات في المخازن بدلًا من العمال، مفسرًا: «الروبوت مثلًا بياخد المواد الموجودة في الرف الرابع من المخزن ويروح بيه لحد أول خط الإنتاج وبيسلمه للعامل وهويتصرف فيها»، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا الروبوتات الطائرة وتقوم بمهمات الفضاء وغيرها.



وفي النهاية نستنتج أن الأعمال الدرامية التي تعرض تلك الروبوتات المتقدمة، التي قد يأتي عليها يوم لتحل محل الإنسان في كافة مهامه، ليست من محض خيال المؤلف أو توقه لتقليد ما يتم بثه عبر الأفلام العالمية، لكنها موجودة على أرض الواقع وبدأت تتوغل حولنا دون أن ندرك أهميتها.



علي أيمن

أيمن: أنتجنا روبوت ذراع لطلاء السيارات وأبواب خشب

علي أيمن، الطالب بالفرقة الأولى بالجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة، يعتبر ضمن الثمرات الأولى في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أولى خطوات المجتمع الصناعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدثنا أن المواد المختصة بصناعة الروبوت في قسم «الميكاترونكس» والمواد التي تدرسها على وجه الخصوص: Cad & Cak & Bmw & circuit، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لهم كفرقة أولى فلم يصلوا إلى مرحلة الصناعة الكاملة للروبوت.



وأوضح أن الصناعات الأولية التي يتعلموها في الوقت الحالي مثل كمبيوتر تكنولوجي وتستخدم لغة البرمجة وهي «0.1» وهناك مادة عملي «BMW» عبارة عن كيفية عمل الأجهزة وتشغيلها وكيفية التحكم فيها عن طريق ما يسمى «الأردوينو» (وهي لوحة التحكم الخاصة بالأجهزة) و«Cak» وهي نفس ميكانيكية صندوق التروس وكيفية التحكم في السرعات، و«Cad» هو رسم الأجزاء المكانيكية، وElectrical circuit وهي دوائر كهربائية تتحكم في التيار والفولث.



ولفت إلى أنه في حالة تفكيره في صنع روبوت كامل عليه تعلم الهيدرورلك (عملية نقل القدرة أو الحركة والتوجيه) والنيوماتك (وهي علم هندسي يهتم بدراسة الهواء المضغوط وتدفقه وسريانه الذي يستخدم في التحكم وخاصة في صناعة الدوائر الصناعية)، مشيرًا إلى أن أقصى مشروع تم عمله في فترة دراسته أجزاء من ربوت مثلًا ذراع لطلاء السيارات وأبواب خشب.



د. منى