سري للغاية (17) .. مصورة الزعماء .. قصة جاسوسة الموساد "سيلفيا رافائيل"

كان هناك "نقص هدوء" في حياة سيلفيا رافائيل .. كانت تعرف أنها مميزة، وأنها تمتلك قدرات غير عادية ومتنوعة، كانت منفتحة، وذكية، وكانت لديها موهبة للتواصل مع الآخرين. عندما حذرها ضابط الموساد من أن العمل الغامض الذي عليها أن تفعله يمكن أن يكون خطيرًا، جلست ببساطة مرتاحة على كرسيها وابتسمت.

لم تنوي سيلفيا رافائيل، الجاسوسة الإسرائيلية أن تصبح قاتلة، ولكن بمجرد أن أصبحت كذلك كان آخر شيء تريده هو أن تصبح مشهورة، فلايمكن أن تكون عميلاً ناجحاً ومشهوراً، إذا عرفك العالم يعني أنك اقتربت من نهايتك أو انتهيت بالفعل.

لم تتذكر "رافائيل" اللحظة التي تحولت فيها لجاسوسة محترفة ساعدت في اغتيال حفنة من كبار أعداء إسرائيل، لكنها تتذكر اللحظة التي تخلت فيها عن كل شيء بعد فشل عملية "ليلهامر".



سيلفيا رافائيل

يهودية من جنوب افريقيا تهاجر لإسرائيل



وُلدت "سيلفيا" في جنوب إفريقيا لوالد يهودي وأم مسيحية، نشأت في عائلة ميسورة نسبياً، بعد أن زار منزلها أحد أقاربهم – كانت سيلفيا صغيرة جدًا - وحكى كيف ذبح العديد من أفراد العائلة من قبل قوات الأمن الخاصة في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية ازدادت شهيتها لمعرفة أصولها اليهودية بنهم. وفي الوقت الذي كانت فيه في سن المراهقة، قررت أن تنتقل إلى إسرائيل.

تركت وراءها رجلاً أراد الزواج منها، وتركت معه حياة تقليدية للغاية كانت تنتظرها معه، كانت تريد ماهو أكثر من ذلك، عندما هاجرت إلى إسرائيل عام 1959، كانت ترى أن إسرائيل هي المكان الذي تنتمي إليه. رغم أنه لم يكن واضحًا لها ما الذي ستفعله هناك.

في البداية عملت في مصنع بالكيبوتس، ثم عملت كمدرسة في تل أبيب، لكن كما يبدو أن "سيلفيا" كانت تريد ماهو أكثر إثارة من ذلك، وأرادت مهنة أكثر تحدياً. كما كُتب في سيرتها لذاتية التي كتبها "رام أورين وموتي كفير"، بعنوان :"سيلفيا رافائيل: حياة وموت جاسوسة الموساد".

وبعد ثلاث سنوات من وصولها إسرائيل، كانت تلتقي في مقهى مع أحد عملاء الموساد الذي اعتقد أنها قد تكون مناسبة للمنظمة.



الموساد يجند سيلفيا والغطاء : "مصورة كندية"



خلال خريف عام 1962، كانت سيلفيا جالسة في شقتها في تل أبيب، مسترخية بعد يوم عمل شاق، كانت تقرأ كاتب الحرب اليهودية بقلم جوزيفوس فلافيوس، عندما رن الهاتف بشكل غير متوقع.

قدم الرجل على الطرف الآخر من الخط نفسه باسم جادي، وأبلغ سيلفيا أنه يمثل وكالة حكومية إسرائيلية تبحث عن مجندات جديدات. عندما سألت سيلفيا عن نوع العمل الذي سيترتب عليه هذا، أوضح أنها إذا وافقت على مقابلته في مقهى هادلي، في شارع جودا هاليفي، في تل أبيب، بعد ظهر اليوم التالي، سيتم الكشف عن كل شيء.

قابلت سيلفيا جادي الذي كان اسمه الحقيقي لموتي كفير - قائد مدرسة الوحدة 188 للعمليات الخاصة في الموساد: فيلق المخابرات المسؤول عن المهمات خارج إسرائيل، وهو من كتب قصة حياتها لاحقاً بمشاركة "رام أورين".

يبلغ كفير الآن 77 عامًا، وهو موظف متقاعد من الموساد، يتذكر من منزله في تل أبيب، انطباعاته الأولى عن لقاء سيلفيا. يقول: "كنت أعرف أنني رأيت شخصًا ذكيًا للغاية، بدت وكأنها تفهم بسرعة الأشياء التي لم تقال في المحادثة، كما أن لديها حسًا كبيرًا من الدعابة، رأيت أنها أداة فعالة جدًا في النشاط السري ".

بعد فترة وجيزة تدربت سليفيا على كل شيء، توصيل الأسلاك المتفجرة، وإخفاء هويتها، والتسلل إلى المباني، ورصد الأهداف، وإتقان الأدوات الأخرى للمقاتلين السريين، وتم إرسالها لكندا لتبدأ عملها في الميدان.

كانت "سيلفيا" في كندا، تعمل على دعم هويتها الجديدة، فكان عليها أن تصبح باتريشيا روكسينبرج المصورة الصحفية الكندية، في غضون بضعة أشهر، انتقلت إلى باريس لتتقلد وظيفة في وكالة تصوير فرنسية، أصبحت سيلفيا ناجحة للغاية في عملها لدرجة أنها كانت لديها معرض للتصوير الفوتوغرافي في العاصمة الفرنسية بسرعة.

وكمصورة متنقلة، تم إرسالها إلى الخارج إلى عدة أماكن مثل أرض الصومال الفرنسية التي أصبحت فيما بعد جيبوتي، وألتقت بأشخاص في مناصب رفيعة، مثل الموظف الأردني الذي رافقها عبر بلاده ، دون أن يعرف أنها جاسوس الموساد.وبحسب التقارير فإن "سيلفا" صورت كل زعماء العالم وحضرت أهم المؤتمرات الدولية.

يشرح"كفير" لماذا اختار الموساد التصوير الفوتوغرافي كمهنة سرية لسيلفيا. فقال: "لقد كانت فنانة موهوبة جدًا". "لقد صورت وطبعت الصور بشكل محترف، وبالتالي فإن هذا غطاء سهل الاستخدام للغاية. لن تحتاج إلى أي قصة خلفية، مثل في اي جامعة درست. يمكنها فقط أن تقول للناس إنها تعلمت كل شيء بنفسها. هذا النوع من العمل يناسب شخصيتها بشكل مثالي. "



سيلفيا رافائيل

تجند حبيبها الألماني

عندما بلغت سيلفيا 30 عامًا، كانت تشعر بخيبة أمل ووحدة أكثر من المعتاد، وأثناء عملها مع وكالة التصوير الفرنسية، كانت تلتقط صور لإطلاق قارب سياحي جديد على نهر السين، وهناك ألتقت بشاب ألماني يسمي هانز راوخ، الذي كان أيضًا مصورًا محترفًا.

تطورت العلاقة إلى قصة حب عنيفة، وخافت سيلفيا من أنها لا تستطيع أن تكون صادقة مع حبيبها، فقد تضطر إلى إنهاء العلاقة، أو ترك الموساد، بسبب هذه العلاقة، وقررت سيلفيا تجنيد حبيبها لوحدة العمليات الخاصة.

يصف كفير يوم اقترحت على الموساد تجنيد حبيبها، قالت:"لا أريد أن أفقد حياتي كامرأة ، ولا أريد البقاء بدون عائلة"، وأضاف كفير :"لذا ضع نفسك في موقع الموساد. لدينا امرأة موهوبة ومقاتلة في ذلك الوقت، وافقنا على تجنيد حبيبها، ولكن اعتمدنا ماحدث أنه نظام نموذج الشخص الواحد".

والحقيقة أن الموساد كذب على سيلفيا فلم ترى حبيبها مرة أخرى بمجرد تجنيده: كان ذلك لضمان عدم اضطراب عملياتهم في أوروبا أو التضحية بها بأي شكل من الأشكال"، يقول كفير :"لقد كان هذا كل شيء".

بعد رحلات متعددة، وإحكام هويتها الجديدة، لم يكن الأمرغريباً عندما سافرت من أجل وظيفتها الحقيقية، إلى الدول العربية والمدن الأوروبية مثل روما ، حيث ستتكلف بإيجاد وملاحقة أعداء إسرائيل، وأحيانًا وضع قنابل لقتلهم.



الإيقاع بسيلفيا في عملية ليلهامر



في يوليو عام 1973، تم إرسالها إلى النرويج، كجزء من فريق خطط لاغتيال "على حسن سلامة" ضمن عملية انتقام ميونخ، على الرغم من ذلك، شعرت رافائيل أن شيئًا ما حول المهمة غير جيد، كانت قلقة، رأت أن أحد أعضاء الفريق كان عديم الخبرة، وأعربت عن قلقها من عدم وجود خطة تراجع، وأن قصص الغطاء لأعضاء الفريق المختلفين لم تتطابق، وأنهم عندما وصلوا إلى منتجع ليليهامر الصغير، لم يخفوا نشاطهم أمام السكان المحليين.

في ليلهامر، حدد الفريق هدفه، وهو علي حسن سلامة، كانت رافائيل قلقة من أنهم حصلوا على الرجل الخطأ، قالت سيلفيا:" الرجل الذي كنا نراقبه، لم يتصرف مثل الرجل الذي طارده الموساد لسنوات واستعصى على الوكالة بنجاح، هذا الرجل مهمل لم يتخذ الاحتياطات التي مفترض يتخذها رجل مثل "سلامة"، ولكن بغض النظر عن شكوكها، كان الفريق مقتنعاً أن هذا الرجل هو "سلامة"، وأطلقوا عليه النار.

واتضح أن مخاوف "رافائيل" كانت صحيحة. الرجل الذي أطلقوا النار عليه لم يكن "سلامة"، كان نادل مغربي يدعى أحمد البوتشي كل ذنبه أنه يشبه على حسن سلامة المطلوب من الموساد.

ومع عدم وجود قصص تغطية متماسكة وخطة تراجع أصبح الفريق مكشوفاً، وتم اعتقال سيلفيا وزملائها وحكم عليها بالسجن لأكثر من خمس سنوات، بتهمة القتل، ولكن تم تقصير المدة بسبب أزماتها صحية.

