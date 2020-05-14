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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يعرب عن أمله بتسجيل لقاح روسي ضد كورونا سبتمبر المقبل

الخميس 14/مايو/2020 - 03:54 م
بوتين
بوتين
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يتم تسجيل لقاح مركز فيكتور (المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية) ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل، مشددًا على أهمية ضمان حماية الملكية الفكرية.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير التقنيات الوراثية عبر الفيديو، اليوم الخميس: "أعول بشدة على أن يتم الانتهاء من عملكم في غضون المدة الزمنية المذكورة، وأن يتم تسجيل هذا اللقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل"، مضيفًا أن الملكية الفكرية يجب ضمانها دون قيد أو شرط.

يُذكر أن روسيا سجلت خلال الــ24 ساعة الأخيرة 9974 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 252 ألفا و245 حالة.

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