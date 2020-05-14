36.5 مليون أمريكى يتقدمون للحصول على إعانة بطالة

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال الشهرين الماضيين منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" في الولايات المتحدة وصل إلى 36.5 مليون شخص.وحسبما نشرته وزارة العمل الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن بي سي"، تراجع عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة، أدنى 3 ملايين طلب مع بدء فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا، من رقم قياسي سجلته في مارس عند 6.6 مليون طلب.وخلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو الجاري، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.981 مليون من 3.176 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها 2.7 مليون طلب، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة داو جونز.وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 564 ألف طلب إلى 3.616 مليون طلب.