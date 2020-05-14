تجديد حبس عاطل ضبط بـ«استروكس» في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم الخميس، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة قسم المطرية بمحافظة القاهرة.وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، أنه أثناء خروج قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل ويدعي "ع. ج"،" 25 سنةً"، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس 120 جراما- ومبالغ مالية - وهاتف محمول).بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.كان قد حذر الأطباء من أضرار مخدر الإستروكس، لأنه يعد من المخدرات المُخلقة، ويحتوي على تركيزات من مخدر الحشيش، ومركبات الهيوسين والهيوسيامين والاتروبين. ومواد الأتروبين والهيوسين والهيوسيامين، التي تعمل على الجهاز الباراسمبثاوى ويسبب تأثيرات سريعة على الجهاز العصبي، ويتسبب فى ارتخاء العضلات، والإمساك، والاحتقان، واتساع حدقة العين، وانخفاض الضغط الدموي، واحتباس البول، وزيادة ضربات القلب، وخلل بالوعى أو ما يعرف بشبه الغيبوبة، ويُصاب الشخص بهلاوس سمعية وبصرية، ومع زيادة الجرعة يُصاب الشخص بهبوط فى القلب والدورة الدموية.