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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نسبة وفيات كورونا بالجزائر منخفضة

الخميس 14/مايو/2020 - 03:39 م
كورونا
كورونا
وكالات
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اعتبر عبدالرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، اليوم الخميس، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في بلاده منخفضة.

وقال بن بوزيد، في تصريح للصحفيين خلال زيارة قادته إلى بلدة بواسماعيل بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية، إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا تصل إلى 8 بالمئة من مجموع الإصابات، موضحا أن ذلك معدل أقل من الذي سجل بعدد من الدول كفرنسا وبلجيكا والذي وصل إلى 15 بالمئة.

وكشف بن بوزيد عن أن الجزائر سجلت نحو 200 إصابة و7 وفيات جديدة خلال الساعات الأخيرة، مؤكدا أن التغلب على هذا الوباء مرتبط بارتداء الجزائريين الكمامات.

على الصعيد نفسه، وصل إلى الجزائر اليوم وفد من الخبراء الطبيين الصينيين لمكافحة كورونا، حسبما أفاد بيان للسفارة الصينية في الجزائر.

ووفق البيان، يتكون الوفد من 20 خبيرا يتخصصون في مجالات التنفس والرعاية المركزة والأمراض المعدية والتمريض وبناء وإدارة مستشفيات خاصة لعلاج المصابين، علاوة على الطب الصيني التقليدي.

وأضاف البيان أن هذا الفريق هو أول الفرق الصينية لمكافحة الوباء الذي أرسلته الحكومة الصينية إلى منطقة الشمال الإفريقي والمغرب العربي.

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