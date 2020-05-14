انتظام امتحانات «تانية ثانوي» بمنصة إلكترونية بالوادي الجديد

أكد صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام أداء طلاب الصف الثاني الثانوي بمنصة الاختبار الإلكتروني على التابلت من المنزل، لمادة التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.وقال ميرغني، في بيان الخميس، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل متابعة سير أعمال الإمتحانات بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية لحظة بلحظة، بجانب التواصل المستمر مع الطلاب لمتابعة الدخول على المنصة والعمل على حل أي شكاوى فورا لضمان تهيئة المناخ الملائم فيما درسه الطالب حتى 15 مارس الماضي.أضاف أن المتابعة تتم من خلال غرفة العمليات التي تضم إدارة التعليم الثانوي، وشئون الطلاب، والمكتب الفني والتطوير، والإحصاء، والمتابعة، مشيرًا إلى التعاون المثمر من الجميع لإنجاح العمل وأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية دون وقوع أية مشكلات.