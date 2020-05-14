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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قبل وبعد كورونا».. 10 مؤشرات ترصد تغير وضع البطالة بمصر في 2020

الخميس 14/مايو/2020 - 03:34 م
البطالة
البطالة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات عن سوق العمل فى مصر والتغيرات التى طرأت على معدلات البطالة والتشغيل بين الذكور والإناث على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى نستعرض أبرزها فيما يلى:

- انخفض معدل البطالة لـ 7،7٪ خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8،0٪ فى الربع الرابع من عام 2019، قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا وبالتالى لا يوجد تأثير للفيروس على سوق العمل خلال هذا الربع.

- مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات، ارتفع معدل البطالة إلى 9،2% خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020.

- سجل عدد المتعطلين 2،236 مليون متعطلًا منهم 1،076 مليون ذكور و1،160 مليون إناث بانخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 4،0٪.

- 4،5 ٪ معدل البطالة بين الذكور مقابل 21،9٪ بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2020.

- انخفضت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) لـ 68،5٪خلال الربع الحالى مقابل 69،5% في الربع السابق.

- 11،1 ٪ معدل البطالة فى الحضر مقابل 5،1٪ فى الريف خلال الربع الأول لعام 2020.

- 85% من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2020.

- بلغ إجمالى عدد المشتغلين حوالى 26،772 مليون مشتغل خلال الربع الأول لعام 2020، منهم 71% يعملون بأجر نقدى.

- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5،197 مليون مشتغل.

- جاء نشاط النقل فى صدارة الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى، حيث وفر 262 ألف فرصة عمل جديدة، يليه التشييد والبناء بعدد 209 ألف فرصة عمل إضافية عن الربع الرابع من عام 2019.

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