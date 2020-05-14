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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجان لتفتيش الفنادق لفحص جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين

الخميس 14/مايو/2020 - 03:29 م
الفنادق
الفنادق
فاتن غلاب
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تبدأ اليوم عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلون من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشات السياحية والفندقية، أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندقا تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

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