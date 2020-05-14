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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميًا.. مصر تنضم إلى مبادرة القطن النظيف

الخميس 14/مايو/2020 - 03:28 م
الدكتور محمد سليمان،
الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية
عبدالناصر محمد
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أصدر الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا، الخميس، بما تم إنجازه من نشاط داخل مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع.

وأعلن التقرير انضمام مصر رسميًا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن بـمصر، لافتًا إلى أن المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري أفضل ومصر ستحقّق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها: الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعمًا للمستهلك واستمرارًا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار تسيير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية تسير على قدم وساق، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف مواعيد الطيران وكذلك عمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

من ناحيته، قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، إن المعهد قام خلال شهر أبريل بفحص 468 رسالة زراعية من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أعلن الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، عن استلام أول عينات من التوابل والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها، وذلك تطبيقًا لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية.

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