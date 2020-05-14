ضبط مخزن أدوية محظورة ومهربة جمركيًا بعابدين

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.وقد أسفرت تلك الحملات بقيادة ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، لحيازته (8000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، و(437 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة– كحول مطهر") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استكمال الحملات.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.