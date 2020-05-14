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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يشيد بالقطاع الطبى ويناشد المواطنين تجنب الزحام

الخميس 14/مايو/2020 - 02:32 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
أحمد أبو المحاسن
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ترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واستهل محافظ القاهرة الاجتماع بتوجيه الشكر للعاملين فى القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهد فى مواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أنهم تحملوا مسئوليتهم كاملة رغم الظروف الصعبة وكانوا على مستوى المسئولية.

وأشار إلى أن العاصمة كان لها السبق فى تطبيق إجراءات العزل المنزلي وتوفير التيسيرات عند استقبال العائدين من الخارج مؤكدًا على توافر أرصدة كافية لعدة أشهر من المستلزمات الطبية والأدوية بكافة مستشفيات العاصمة.

كما ثمن محافظ القاهرة دور العاملين بالمحافظة مؤكدًا أنهم قاموا بأداء واجبهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وقاموا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية باستمرار وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت وأماكن التجمعات خاصة أن الفترة القادمة ستشهد شراء مستلزمات العيد مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف أعمال التطهير أثناء فترة الحظر.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين تجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ الاجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل والحرص على ارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وأوضح محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن المحافظة بدأت بالفعل إجراءاتها استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة حيث تم وضع آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب أو أولياء أمورهم تمنع تزاحمهم كما تم وضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عقد الامتحانات بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى المرحلتين الأولى والثانية موضحًا أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات حتى الانتهاء من صرف المرحلة الثالثة كما تقوم بتهيئة أماكن صرف المعاشات حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال إزالة المبانى المخالفة مشددًا على اللجنة المشكلة لمراجعة المنشآت الصادر لها تراخيص بسرعة الإنتهاء من أعمالها حتى يتسنى لأصحاب التراخيص المطابقة للقانون والمتوافر بها أماكن للجراجات استئناف أعمالها.

وطالب محافظ القاهرة اللجان المختصة بتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمتابعة أعمالها بتلقى وفحص وتقنين وضع اليد طبقًا للقانون وسرعة البت فى الطلبات مؤكدًا استمرار تلقى طلبات التصالح فى جميع مناطق العاصمة فيماعدا ترعة الطوارىء حتى يتم الإنتهاء من مراجعة الوضع القانونى بها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة الإنتهاء من أعمال الخطة الإستثمارية مع الإهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة.
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال

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