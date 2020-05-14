طوارئ في العاصمة استعدادًا لعيد الفطر

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وتم إعلان حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية.وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين.وشدد "عبدالعال" على استمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإزالتها على الفور وعدم السماح لضعاف النفوس باستغلال انشغال الأجهزة التنفيذية بالاستعداد للعيد وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا والقيام بمخالفات بنائية.وطالب محافظ القاهرة بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الأسماك المملحة والطازجة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.ووجه، مديرية التموين بالقاهرة، بالرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات المعروضة بالمنافذ الموجودة بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لتطبيق كافة التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد