رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ في العاصمة استعدادًا لعيد الفطر

الخميس 14/مايو/2020 - 02:26 م
القاهرة
القاهرة
أحمد أبو المحاسن
طباعة
كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وتم إعلان حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وشدد "عبدالعال" على استمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإزالتها على الفور وعدم السماح لضعاف النفوس باستغلال انشغال الأجهزة التنفيذية بالاستعداد للعيد وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا والقيام بمخالفات بنائية.

وطالب محافظ القاهرة بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الأسماك المملحة والطازجة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.

ووجه، مديرية التموين بالقاهرة، بالرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات المعروضة بالمنافذ الموجودة بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لتطبيق كافة التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟.. الإفتاء تجيب

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

600 ألف شخص فقدوا وظائفهم فى أستراليا بسبب كورونا

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

رئيس قسم المناعة بـ«طب 6 أكتوبر»: لا يوجد حتى الآن علاج ناجح لكورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث جوائح!
مؤمن المحمدي
نجم اليوتيوب
المزيد

الثقافة

غدًا ندوة لـ سعدالدين وهبة على قناة «هيئة الكتاب»

«الثقافة التونسية» تنظم ندوة حول «النخلة في التراث الشعبي»

«حكايات الولاد والأرض».. هيئة الكتاب توثق شهادات أسر الشهداء

نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية