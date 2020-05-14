رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل استئناف حسام حبيب على حكم الحبس مع الشغل

الخميس 14/مايو/2020 - 02:23 م
حسام حبيب
حسام حبيب
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة نظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، لجلسة 2 يوليو إداريًا.

حكم المحكمة أول درجة
كانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر خليل، وبراءة الأخير من تهمة التعدى على الفنان، وأوضحت المحكمة أنه يجب القضاء ببراءة "ياسر"، عملًا بالنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه فى حالة دفاع شرعى عن النفس.

البداية وتفاصيل القضية
وأوضحت الجنحة رقم 16363 لسنة 3612 جنح التجمع الأول، أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا حضر المجني عليه ياسر خليل عبد الرحمن غانم، لديوان قسم شرطة التجمع الأول، وحرر المحضر رقم 16202 لسنة 2019 جنح التجمع الأول، على سند أن الفنان حسام الدين حسين كامل حبيب، قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم، وأحدث به إصابات موضحة بالتقرير الطبي، وذلك بسبب خلافات عمل بين المجنى عليه وزوجة "حسام" الفنانة شيرين عبد الوهاب انتهت منذ عامين.

وبتاريخ 18 ديسمبر 2019 مثل الفنان أمام النيابة العامة وعلم أن التهمة المسندة إليه من المجنى عليه، هي الشروع في قتله مع سبق الإصرار، حيث قام بإعداد سلاح نارى "مسدس" وقام بإشهاره صوب المجنى عليه محاولًا إطلاق عيار نارى للشروع في قتله، إلا أنه خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه.

ورد الفنان حسام حبيب، أن ما حدث هو أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2019، توجه إلى كمبوند "لانوفا فيستا" محل إقامة المجنى عليه، وكان معه من الأصدقاء اثنين وهما محمد سيد محمد عبد الوهاب، ومحمد يحيى فؤاد أبو العلاء، وبعد أن وصل قام بالإتصال بالمجنى عليه من تليفون الأمن الداخلى ولكنه رفض مقابلته، فتحرك مغادرًا، إلا أنه حدث اتصال من صديق للمجنى عليه ياسر خليل، يدعى محمد سرور وأوضح أن هناك رغبة لإنهاء الخلاف وديًا، وطلب لقاء بين الطرفين في ميدان الرحاب، ثم تعدل الميعاد ليكون في مكتب المجنى عليه بالتجمع الأول.

وانتقل الفنان حسام حبيب وأصدقائه إلى مكان المقابلة، إلا أنه فوجئ بنزول محمد سرور وأخر وبعدها ظهرت سيارة بها شخصين أحدهم يدعى سامح اليمانى، والأخر لا يعلمه، وفى هذه الأثناء ظهر المجنى عليه، وقام بالتعدى على الفنان حسام حبيب بأن جذبه من ملابسه وقام بضربه بـ"الروسية" في أنفه متعمدًا إصابته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟.. الإفتاء تجيب

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

600 ألف شخص فقدوا وظائفهم فى أستراليا بسبب كورونا

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

رئيس قسم المناعة بـ«طب 6 أكتوبر»: لا يوجد حتى الآن علاج ناجح لكورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث جوائح!
مؤمن المحمدي
نجم اليوتيوب
المزيد

الثقافة

غدًا ندوة لـ سعدالدين وهبة على قناة «هيئة الكتاب»

«الثقافة التونسية» تنظم ندوة حول «النخلة في التراث الشعبي»

«حكايات الولاد والأرض».. هيئة الكتاب توثق شهادات أسر الشهداء

نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية