ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا فى الكويت إلى 88 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 88 حالة.قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11975 حالة، لافتًا إلى أن 175 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 80 مستقرة و95 حرجة.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم عن أن 188 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3451 حالة.كانت الحكومة الكويتية أعلنت عن تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما بدأت يوم الأحد الماضي وذلك للحد من انتشار الفيروس.