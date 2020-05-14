الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

– إخصائية تغذية علاجية.. حاصلة على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة دمشق

وماجستير في التغذية الإكلينيكية وعلم التغذية من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة

تعتبر مرحلة الدراسة سواء كانت في داخل حرم المدرسة أو التدريس عن بعد كما نشهد حاليًا من أهم المراحل العمرية التي يمر بها كل من الأهل و الطفل سوياً. يتم خلالها نمو الطفل الجسدي والذهني والإدراكي ، وبالتالي يجب الحرص جيدًا على أن يكون نظامه الغذائي خلال هذه الفترة متوازناً يزوّده بكل حاجات جسمه المتزايدة من المغذيات الضرورية خلال فترة النمو. ويشكل الحليب المدعم البودرة جزءاً أساسياً من هذا النظام بفضل محتواه من المغذيات الأساسية للطفل في هذه المرحلة العمرية.ومن الملاحظ أنه يبدأ بعض الأطفال في هذه المرحلة بالتمرّد على الأهل واتخاذ مواقف تدلّ على تمتعهم بشخصية مستقلة. هذا يرافقه تغيير في عاداتهم الغذائية، كالتوقف عن تناول الحليب بهدف التفاخر بأنهم أصبحوا كبارًا أو بسبب الملل من طعم الحليب أو كتقليد لأحد الوالدين أو الأصدقاء أَو لأنهم يتناولون الحليب السائل غير المدعم أو يستبدلون الحليب بتناول العصير والمشروبات الغازية.ويعتقد الكثير من الأهل أن الهدف الوحيد من تناول الحليب هو فقط الحصول على الكالسيوم الضروري للنمو وأنه لا فرق بالمكونات بين أنواع الحليب سواء كان سائلًا أو مجففًا. وبالتالي يتجاهلون حقيقة أن الحليب البودرة يحتوي على أفضل صيغة من التدعيم وهو طبيعي وخال من السكر والمواد الحافظة والملونات الصناعية.ويحتوي على البروتين الذي يضمن بناء كتلة عضلية سليمة والمحافظة على وزن صحي، والكالسيوم الضروري لبناء هيكل عظمي سليم وقوي ، وفيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم، وفيتامين أ الضروري لنمو الطفل وتعزيز مناعته. والزنك الضروري لأداء طبيعي لوظائف الجهاز المناعي، بالإضافة إلى مجموعة فيتامينات ب الأساسية في مكافحة التعب والإرهاق . ولا ننسى فيتامين سي الذي يعزز المناعة ويتوافر بتراكيز صحيحة تساعد على ضمان امتصاص كامل للحديد يسهم في نمو الطفل الجسدي و الذهني وتقوية مناعته للأمراض.فبعض الحليب السائل لا يحتوي على فيتامين د و أ وسي، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن إضافة الحديد إلى الحليب السائل، وحتى لو تمت إضافة المغذيات للحليب السائل فلن تصل للتراكيز الصحيحة التي يحتاجها جسم الطفل خاصة في مرحلة المدرسة والتي تضمن استفادة جسمه من كل هذه الفيتامينات و المعادن. وأن تناول الحليب السائل غير المدعم قد يعرّض الأطفال لعوز كثير من المغذيات الضرورية لجسمهم في هذه المرحلة. بالمقابل فإن الحليب المدعم البودرة مصمم خصيصًا لاحتياجات سن المدرسة، وبالتالي يجب أن يكون الخيار الأول.وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن 80% من الأطفال بين عمر 6- 13 سنة لا يحصلون على حاجات جسمهم اليومية من فيتامينات آ، د، ه ، و الكالسيوم، ويعتبر عوز الحديد من أكثر المشاكل الصحيّة شيوعاً، خاصةً في المنطقة. وبالتالي فإن اعتماد الطفل على تناول الحليب الغير المدعم سواء مجفف أو سائل قد يعرّضه لمشاكل صحيّة كثيرة منها:1. نقص النمو2. التعب والإرهاق3. فقر الدم بعوز الحديد4. ارتفاع معدلات الكسور العظمية وهشاشة العظام5. نقص الكتلة العضلية6. نقص المناعةولذلك يجب أن يدرك كلّ من الأهل والطفل أنّ شرب الحليب المدعّم البودرة المخصص لعمر المدرسة بشكل يومي ومنتظم في مرحلة المدرسة سواء كان الطفل في المدرسة أو البيت ضروريٌ جداً لضمان نموّ صحّي و بناء عظام قوية، وبالتالي يجب على الطفل تناول كوبين من الحليب المدعم يومياً كما يتوجب على الأهل توجيه الأطفال لفوائد شرب الحليب المدعم والتي تشمل:1 - ترطيب الجسم و تزويده بجزء من حاجته من السوائل.2 - ضمان نمو جسدي وذهني سليم بفضل محتواه من الدهون الصحية والحديد والكالسيوم وفيتامين د وآ3 - مكافحة التعب و الإرهاق بفضل محتواه من مجموعة فيتامين ب4 - بناء عظام و أسنان قوية و سليمة بفضل وجود البروتين وفيتامين د والكالسيوم5 - المحافظة على كتلة العضلات وعلى وزن صحي بفضل محتواه من البروتينات وفيتامين د والكالسيوم6 - بناء جهاز مناعي سليم بفضل محتواه من فيتامين سي وآ والزنكأخيراً يلعب الوالدان دوراً كبيراً في تشجيع الأولاد على عادات غذائية صحيّة، فهما قدوة مثالية لأطفالهما وبالتالي يجب عليهم توجيه أولادهم لأهمية شرب الحليب المدعم . فمثلاً يمكنهم تناول كوب الحليب الصباحي يومياً معهم على مائدة الإفطار، كما أنه من المفيد تشجيع الطفل على تحضير كوب الحليب الخاص به بنفسه كوسيلة لتشجعيه على الاعتماد على نفسه، ممّا ينمي بداخله الشعور بأنه أصبح كبيراً.