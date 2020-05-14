حبس مزور العملة الوطنية بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقليد العملات الوطنية وترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي إدارة التزيف لفحصها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بقيام شخص حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بترويج العملات الوطنية المقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة، مُتخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحًا لممارسة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور وبتفتيش مسكنه عثر على 100000 جنيه عملات محلية مقلدة، و"مجموعة من الأوراق مطبوع عليها بعض النماذج لإحدى العملات المحلية، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وطابعة ليزر ألوان" المستخدمين فى عملية التقليد.بفحص العملات المضبوطة فنيًا تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.