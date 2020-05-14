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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء عملية تسليم الأبحاث بإدارتى بلاط وباريس التعليميتين

الخميس 14/مايو/2020 - 02:03 م
صلاح مرغني
صلاح مرغني
محمد المهدي
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صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، عن انتهاء إدارتي بلاط وباريس التعليميتين من استلام المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.

مشيرا أنه جرى تشكيل لجان داخل جميع المدارس التابعة للإدارتين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطهير وتعقيم المدرسة وارتداء الكمامات والقفازات لضمان سلامة الجميع.

وقد تم الانتهاء من استلام الأبحاث إلكترونيا ومن تعذر معه رفع المشروع تم استلامه ورقيا، مشيدا بالمجهودات المتميزة بجميع مدارس الإدارتين والحرص الشديد على مصلحة أبنائنا الطلاب ومتابعتهم حتى الانتهاء تماما من تسليم المشروع.

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