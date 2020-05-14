«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم سيعتمد اليوم الخميس، الجداول الجديدة لامتحانات الدبلومات الفنية، بعد تأجيلها.وأكد "مجاهد" - في بيان اليوم - أن الجدول سوف يعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت مقررة في مايو الجاري.