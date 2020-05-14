إصابة جديدة بكورونا فى ديالى العراقية والإجمالى 27

أعلنت دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة- في بيان أوردته شبكة "رووداو" الكردية- إن "صحة ديالى تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة في المحافظة ليزداد العدد التراكمي إلى 27 مصابًا منذ تسجيل أول إصابة في 3 مارس الماضي".وأضافت أن "الفحص المختبري للحالات المشتبه بها المرسلة الى مختبر الصحة العامة المركزي ببغداد أظهر أن 207 مسحات للملامسين تم فحصها، وتبين أن 206 منهم سالبة وواحدة فقط موجبة وهي ابنة أخ متوفى بفيروس كورونا".وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، بعد مرور أكثر من أسبوعين على تسجيل آخر إصابة في المحافظة.وقالت الوزارة- في بيان صحفي- إنها "سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل في محافظة السليمانية بعمر 50 عامًا في مركز محافظة السليمانية".وفي الأيام الأخيرة استأنفت محافظة السليمانية حياتها الطبيعية بشكل تدريجي بعد انحسار تفشي فيروس كورونا.