«الملابس الجاهزة» تشكر «الصحفيين» لدورهم في مواجهة كورونا

قدمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، الشكر والتقدير إلى الصحفيين؛ تقديرًا وعرفانًا بدورهم في مواجهة كورونا، من خلال نشر الحقائق لحماية الشعب من خطر الوباء المنتشر عالميًا.وأكدت الغرفة، في بيان الخميس، أنها استجابت لمبادرة "المعرفة وقاية والشائعة خيانة" الصحفيون مقاتلون في جبهة الوعي، التي أطلقها أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بشأن تقديم خصومات على مشتريات عدد من منتجات الغرفة طيلة العام للصحفيين والفرق الطبية.وأضافت الغرفة أن نسب الخصم تتراوح من 15-25%، وذك حتى نهاية العام الجاري، بمشاركة 15 شركة في المبادرة.