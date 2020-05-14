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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ فيروسات: نحن في مأزق والتعايش مع كورونا أمر واقع

الخميس 14/مايو/2020 - 01:46 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة طب الزقازيق، إن التعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرًا واقعًا، موضحًا أن سلوكيات الفرد هي التي تساعد على نجاح خطة الدولة التي وضعتها للتعايش مع فيروس كورونا أو فشلها.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الحياة ستعود طبيعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، مضيفًا: "نحن في مأزق صحي كبير يتطلب اتخاذ المواطن كامل حظره".

وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة طب الزقازيق، أننا بين مطرقة كورونا وسندان الإنتاج، محذرًا من أنه إذا زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا، فذلك سيعرض المنظومة الصحية لنفس ما تعرضت له المنظومات الصحية في دول أخرى، معلقًا: أن المنظومة الصحية لا تتحمل زيادة في أعداد الإصابات، والأمر متوقف على التزام المواطن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 338 حالة جديدة بفيروس كورونا.

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