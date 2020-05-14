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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 قطاعات تكبّد بورصة دبي 1.38% خسائر في ختام الأسبوع

الخميس 14/مايو/2020 - 01:45 م
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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كبّدت أسهم شركات 8 قطاعات بورصة دبي خسائر بلغت نسبتها 1.38% خلال تعاملات، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع.

وخسر المؤشر العام لدبي نحو 26.68 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 1894.47 نقطة، لأحجام تداولات بلغت 112.8 مليون سهم محققة ما قيمته 151.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3142 صفقة لعدد 28 سهمًا.

كما هبطت مؤشرات 8 قطاعات تصدرها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.09%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%.

وارتفعت 4 أسهم في بورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.12%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 2.68%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.41%، فيما تراجع 24 سهما، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.40%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.40%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 5.5 مليون ورقة بقيمة 47.1 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، قائمة الأسهم المرتفعة، رغم إعلان الشركة تأجيل اجتماع مجلس الإدارة والذى كان مقررًا عقده، الخميس، بواسطة وسائل التقنية الحديثة، لاعتماد البيانات المالية عن فترة الربع الأول والمنتهي في 31 مارس لعام 2020.

في سياق متصل، أعلنت شركة دبي للتأمين، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، حيث تحولت الشركة للخسائر بقيمة 61.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 28.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الإيرادات من الاكتتاب 19.5 مليون درهم، وبلغت صافي إيرادات أقساط التأمين 38.7 مليون درهم مقابل 38.2 مليون درهم.

كما أعلنت شركة أورينت يو أن بي تكافل، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، حيث واصلت الشركة تحقيق خسائر بقيمة 2.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل صافي خسائر 4.8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي إيرادات التكافل 25.8 مليون درهم مقابل 21.8 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

في سياق آخر، قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة، إنها من المساهمين المؤسسين لشركة سلامة السعودية، وتملك فيها 30%، وتقدمت بطلب لعَزل كامل أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة السعودية، مضيفة كما قامت بترشيح ممثلين لها لمجلس إدارة شركة سلامة السعودية كي يتم التصويت على تعيينهم في حال وافقت الجمعية على عزل أعضاء المجلس الحاليين.

فيما أعلن مصرف السلام-البحرين، عن تحقيق صندوقه العالمي ASB Global REIT Fund، حقق عائدًا قياسيًا بنسبة 25.75% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

وأطلق مصرف السلام- البحرين، هذا الصندوق في عام 2014، والذى يعد من أوائل الصناديق المستثمرة في العهد العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي عام 2017، تم تغيير النطاق الجغرافي للصندوق لاستهداف عهد استثمار عقارية مدرجة في أسواق المال حول العالم، والتى تستثمر في فئات متعددة من القطاعات العقارية، وتتكون المَحفظة بشكل رئيسي من عهد استثمار عقارية أمريكية، بالإضافة إلى عهد استثمار عقارية في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وهونج كونج واليابان وسنغافورة وماليزيا.

وتفوقت تاريخيًا عهد الاستثمار العقاري في الأداء على مؤشرات الأسهم، فعلى سبيل المثال سجلت عهد الاستثمار العقاري الأمريكي عائدًا سنويًا إجماليًا مركبًا نسبته 10.7%، مقارنة بنسبة 10% حققها مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال الثلاثين عامًا الماضية.

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