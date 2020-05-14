كورونا يخفّض الطاقة الإنتاجية لمصانع بدر 30%

قال المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، بشقّيها الصحي والاقتصادي أثّرت بشكل كبير على إنتاج المصانع.أضاف العادلي، لـ"الدستور"، أن هناك الكثير من المصانع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%، وإغلاق بعض المصانع؛ بسبب التداعيات الناجمة عن الفيروس، مشيرًا إلى أن الجمعية اتخذت إجراءات وقائية بالتعاون مع وزارة الصحة لتعقيم وتطهير المصانع بالمنطقة.وتابع رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر أن المدينة تعد منطقة صناعية كبيرة، حيث تحتوي على 1180 مصنعًا منها 460 مصنعًا تعمل بالفعل وحوالي 370 مصنعًا تحت الإنشاء، إضافة إلى وجود 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية.