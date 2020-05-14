«المالية والصناعية» تقر الأرباح النقدية للعام المالي الأخير

أقرّت، مساء الخميس، شركة المالية والصناعية، إحدى الشركات التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام بنسبة الأغلبية عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أرباح النقدية عن العام المالي الأخير.كانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عبدالعظيم محمد العباسي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، بدلًا من عبدالعال طلبة البنا.وحققت الشركة خلال 2019 أرباحًا بلغت 203.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 114.74 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.75 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.6 مليار جنيه في العام السابق له.وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة 143.82 مليون جنيه أرباحًا، مقابل 105.83 مليون جنيه أرباحًا في 2018.