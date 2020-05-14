إزالة 77 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المنيا
الخميس 14/مايو/2020 - 12:38 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأربعاء، في إزالة 77 حالة تعدٍ بالبناء، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1380 مترا مربعا، و48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية خاصة على مساحة 5343 مترا مربعا، و10 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1338 مترا مربعا، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، على مساحة 190 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2432 حالة إزالة مبان بمساحة 342021 مترا مربعا.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأربعاء، في إزالة 77 حالة تعدٍ بالبناء، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1380 مترا مربعا، و48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية خاصة على مساحة 5343 مترا مربعا، و10 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1338 مترا مربعا، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، على مساحة 190 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2432 حالة إزالة مبان بمساحة 342021 مترا مربعا.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
حالة تعدٍ
حالة تعدٍ