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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 77 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المنيا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:38 م
حالة تعدٍ
حالة تعدٍ
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأربعاء، في إزالة 77 حالة تعدٍ بالبناء، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1380 مترا مربعا، و48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية خاصة على مساحة 5343 مترا مربعا، و10 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1338 مترا مربعا، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، على مساحة 190 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2432 حالة إزالة مبان بمساحة 342021 مترا مربعا.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
حالة تعدٍ
حالة تعدٍ

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