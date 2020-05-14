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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإفراج عن 528 سجينًا بعفو رئاسى وشَرطى بمناسبة عيد تحرير سيناء

الخميس 14/مايو/2020 - 12:36 م
الإفراج عن سجناء
الإفراج عن سجناء
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بالإفراج بالعفو عن 228 والإفراج الشرطى عن 300 من نزلاء السجون، استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد تحرير سيناء 2020).

وعقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (228) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (300) نزيل إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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