ارتفاع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بـ750 جنيهًا
الخميس 14/مايو/2020 - 01:51 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٠، في منتصف التعاملات ارتفاعا بنحو ٥ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية وبورصة الذهب والتغيرات الحادثة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية في مصر والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة ٥ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.20 دولار للأوقية، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة أمس الأربعاء، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.52 دولار.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية في مصر والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة ٥ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية.
أسعار الذهب في مصروأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار ١٨ سجل ٦٤٥ جنيهًا، في حين سجل عيار ٢١ نحو ٧٥٠ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٤٦ جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب ٦٠٠٠ جنيه، وسجلت الأوقية العالمية ١٧١٧ دولار.
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ويهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية، حيث يعد الذهب من أفضل أنواع الحلي والزينة ويعد من عادات المصريين ضمن مراسم الخطوبة.
ركود في سوق الذهبوأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الأسواق تعاني حالة من الركود التام بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، وتغيير أولويات المستهلكين وكذلك الاهتمام بالمعقمات والمطهرات والمنظفات.
أسعار الذهب العالميةعلي صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بعد أن استبعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال تبني أسعار فائدة سلبية، لكن تحذيره من ضعف النمو الاقتصادي لفترة ممتدة حد من خسائر المعدن الأصفر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.20 دولار للأوقية، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.
اسعار المعادن العالمية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة أمس الأربعاء، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.52 دولار.