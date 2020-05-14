ارتفاع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بـ750 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر





تابع أيضاً:





أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14-5-2020 سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم الخميس 14-5-2020 فى البنوك المصرية

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية، حيث يعد الذهب من أفضل أنواع الحلي والزينة ويعد من عادات المصريين ضمن مراسم الخطوبة.



ركود في سوق الذهب وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الأسواق تعاني حالة من الركود التام بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، وتغيير أولويات المستهلكين وكذلك الاهتمام بالمعقمات والمطهرات والمنظفات.



أسعار الذهب العالمية علي صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بعد أن استبعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال تبني أسعار فائدة سلبية، لكن تحذيره من ضعف النمو الاقتصادي لفترة ممتدة حد من خسائر المعدن الأصفر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.20 دولار للأوقية، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.



اسعار المعادن العالمية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة أمس الأربعاء، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.52 دولار. ويهتم المواطنون بأسعار الذهب المحلية، حيث يعد الذهب من أفضل أنواع الحلي والزينة ويعد من عادات المصريين ضمن مراسم الخطوبة.وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الأسواق تعاني حالة من الركود التام بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، وتغيير أولويات المستهلكين وكذلك الاهتمام بالمعقمات والمطهرات والمنظفات.علي صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بعد أن استبعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال تبني أسعار فائدة سلبية، لكن تحذيره من ضعف النمو الاقتصادي لفترة ممتدة حد من خسائر المعدن الأصفر.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.20 دولار للأوقية، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة أمس الأربعاء، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.52 دولار.

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٠، في منتصف التعاملات ارتفاعا بنحو ٥ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية وبورصة الذهب والتغيرات الحادثة بسبب تداعيات أزمة كورونا.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية في مصر والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة ٥ جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار ١٨ سجل ٦٤٥ جنيهًا، في حين سجل عيار ٢١ نحو ٧٥٠ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٤٦ جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب ٦٠٠٠ جنيه، وسجلت الأوقية العالمية ١٧١٧ دولار.