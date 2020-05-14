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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة الأطقم الطبية وشركات النظافة بمدن الحجر الصحى بجامعة القاهرة

الخميس 14/مايو/2020 - 12:33 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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مع تزايد أعداد العائدين من الخارج، وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية للكشف على العائدين من الكويت، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة، كما تمت الاستعانة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني باستمرار ونقل المخلفات.

وكانت المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، قد استعدت منذ فترة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة مطعم المدينة الجامعية ومطعم دار الضيافة لتقديم وجبات الإفطار والسحور للمقيمين خلال فترة العزل الاحتياطي، إلى جانب الاستعانة بمطاعم خارجية للمساعدة في تقديم أفضل خدمة للعائدين وتلبية كل احتياجاتهم، وفتح كافتيريا المدينة بكامل طاقتها.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تزويد الغرف لأول مرة بشاشات تليفزيونية وأطباق دش للترفيه عن العائدين من الخارج، وتوفير كبائن التعقيم الذاتي، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

وكانت جامعة القاهرة قد استقبلت على مدار أيام السبت والأحد والإثنين 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كل سبل الإقامة والإعاشة لهم.

يذكر أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال العامين الماضيين خطة تطوير شاملة على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، وتم افتتاح المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتى شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، إلى جانب الاهتمام بالصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة.

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