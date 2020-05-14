إحالة قاتلة صديقتها بسبب «الجمعية» للجنايات

طعنات بالرقبة

جمعيات شهرية

متوتر ومفزوع

البداية

ملابسات الواقعة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة سيدة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل صديقتها، لخلافات مالية بينهما بمنطقة الأسمرات، بمنطقة المقطم.وجاء في مناظرة أحمد الكاشف، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجرح طعني في الرقبة وكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، ومسجاة على ظهرها، وترتدي كامل ملابسها، وأن الوفاة المبدئية بسبب نزيف دموي نتيجة الجرح القطعي في الرقبة تسبب في هبوط في الدورة الدموية وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليها "أسماء.ع"، 23 عامًا، ربة منزل، مقيمة في شقة 15 بالعقار رقم ٣٤ بالفردوس، منطقة "تحيا مصر" بحي الأسمرات، وتبين أن المجني عليها في نفس عمر المجني عليها وكانت من معارفها وعلى علاقة بها في جمعيات شهرية يقومون بإجرائها ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة بسبب قبض المتهمة الجمعية وتهربها عقب ذلك من سداد باقي الأموال المتأخرة عليها.واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن نجل المجني عليها "محمد"، 4 أعوام طرق منزلها وطلب منها مساعدتها وهو متوتر ومفزوع وتوجهت معه إلى الشقة فوجدت والدته لفظت أنفاسها الأخيرة وتبين أن المتهمة فرت هاربة عقب تهديد الطفل بالقتل أذا تحدث، كما تبين أن المجني عليها كانت لديها طفلة أخرى تدعى "خديجة".تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بحى الأسمرات وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة بها ذبح قطعي بالرقبة تم نقلها إلى المشرحة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة لفحصها وتحديد الجناة.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديقة المجنى عليها، وبناء على إذن من النيابة العامة نجح رجال المباحث في ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.