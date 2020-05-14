189 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 189 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل81 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6593 حالة.كما لفتت إلى شفاء91 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3222 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 70345 حالة.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.