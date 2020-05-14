«زهراء المعادى» تكشف عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع أرباحها هامشيًا على أساس سنوي.وقالت الشركة، في بيان البورصة، إنها حققت أرباحًا بلغت 34.83 مليون جنيه خلال ثلاثة الأشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 34.27 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 59.15 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.92 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.وحققت الشركة خلال 2019 صافي ربح بلغ 177.08 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 152.56 مليون جنيه أرباحًا خلال العام الماضي.وكشفت النتائج انخفاض مبيعات الشركة إلى 429 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2019، مقابل مبيعات 576.4 مليون جنيه خلال عام 2018.