رئيس جامعة القناة تتابع تنفيذ العاملين بالمشاريع للإجراءات الاحترازية

قامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، بجولة تفقدية بالحرم الجامعي الجديد، تابعت خلالها مدى تنفيذ العاملين بالمشروعات التى تقام داخل الجامعة لوسائل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة حفاظًا على صحتهم وصحة من حولهم.وقد استقبلها أثناء الجولة الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتورة سعدية عبدالفتاح وكيل كلية الطب البيطرى، والدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة.وقد رافق رئيس الجامعة فى جولتها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة الذى أكد على ضرورة التزام الجميع داخل الجامعة بالإجراءات الاحترازية، ومعاقبة من يتخاذل فى تنفيذ هذه الإجراءات ويعرض صحته وصحة من حوله للإصابة.