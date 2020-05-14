وصول 2713 كارت فيزا «تكافل وكرامة» للتوزيع علي مستحقيه بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تقرر بدءًا من الأسبوع القادم توزيع 2713 كارت فيزا جديد علي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أنه ورد للمديرية 12 كارت فيزا تكافل، وعدد 2701 كارت فيزا كرامة بإجمالي 2713 كارت فيزا تكافل وكرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة.يذكر أنه خلال شهر ابريل الماضي تم توزيع 5136 كارت فيزا تكافل، و1348 كارت فيزا ضمان و16259 كارت فيزا كرامة، و663 كارت فيزا قائم بالصرف بإجمالي 23406 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد علي مستحقيه.