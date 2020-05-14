ضبط 652 كيلو لحوم غير صالحة في مركز ملوي بالمنيا
الخميس 14/مايو/2020 - 11:32 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: إن مديرية الطب البيطري، ضبطت بالتنسيق مع مباحث التموين 225 كيلو جرام لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين بمركز ملوي.
شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.
أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 8 محاضر لمحلات جزارة مخالفة بمركز ملوي بإجمالي 652 كيلو جرام لحوم، منها محضر بـ 234 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 محاضر ذبح خارج المجزر بـ 418 كيلو جرام لحوم صالحة، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.
شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.
أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 8 محاضر لمحلات جزارة مخالفة بمركز ملوي بإجمالي 652 كيلو جرام لحوم، منها محضر بـ 234 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 محاضر ذبح خارج المجزر بـ 418 كيلو جرام لحوم صالحة، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.