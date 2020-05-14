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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الدولية للطاقة»: انخفاض إنتاج النفط خارج أوبك أسرع من المتوقع

الخميس 14/مايو/2020 - 11:29 ص
النفط
النفط
وكالات
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قالت الوكالة الدولية للطاقة، في أحدث تقرير شهري لها للسوق، إن إنتاج النفط العالمي خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ينخفض أسرع مما كان متوقعًا، وفي مقدمته الإنتاج الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الخميس، عن التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة أن الإنتاج من خارج أوبك انخفض في أبريل بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. وسوف ينخفض بمقدار غير مسبوق يبلغ 6.7 مليون برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها من مارس حتى يونيو.

ويأتي معظم الانخفاض مدفوعًا بوضع الولايات المتحدة، التي سوف ينخفض إنتاجها أكثر من أي منتِج رئيسي آخر، وأيضًا مدفوعًا بوضع كندا، ومن المتوقع تسجيل انخفاضات أخرى في مايو الجاري، وفقًا للتقرير.

وقالت الوكالة إن "انخفاض الطلب والأسعار يجبر المنتجين في أنحاء العالم على وقف الإمدادات بشكل أسرع مما توقعه أي شخص".

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