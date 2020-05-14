ألمانيا: سحب إجراءات التخفيف على الحدود حال ارتفاع إصابات كورونا

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إنه لا يستبعد إمكانية سحب إجراءات التخفيف على الحدود في حال عاودت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع على نحو قوي مرة أخرى.وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء أمس الأربعاء إنه يجب سحب التخفيفات مرة أخرى في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة في المنطقة الحدودية الحد الأقصى (50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع).وأضاف زيهوفر أن هذا سيحدث " بتنسيق تام مع جيراننا"، مشيرًا إلى أن ألمانيا ليست جزيرة.في الوقت نفسه، قال زيهوفر إنه إذا ظل معدل الإصابة مناسبا أو تحسن بصورة أكبر" فإننا سننهي الرقابة على الحدود في 15 يونيو المقبل".كان زيهوفر أعلن أمس أن الرقابة على الحدود مع لوكسمبورج ستنتهي ليلة الجمعة السبت المقبل، كما أبدى استعداد بلاده لتعليق الرقابة على حدود بلاده مع الدنمارك " بمجرد أن تتم الحكومة الدنماركية مشاوراتها مع كل من جيرانها".في المقابل، ستستمر الرقابة على الحدود الألمانية مع كل من فرنسا والنمسا وسويسرا حتى الخامس عشر من يونيو المقبل.